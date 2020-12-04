ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون يؤكد تمسكه بتعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:02 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده تعليم اللغة العربية، قائلا إنه يرغب في  أن يتمكن الشباب الذين يسعون لتعلم اللغة العربية من القيام بذلك في المدارس الفرنسية.

وقال ماكرون في مقابلة مع موقع" Brut" الفرنسي "عندما تعرف العربية أو تكون عائلتك تتحدث العربية.. هذه فرصة لفرنسا لتقوية البلاد".

وأشار ماكرون إلى رغبته في القيام بإعادة تدريس اللغة العربية في مدارس الجمهورية لمنع تعرضها للسيطرة من قبل فئة معينة، وللتعرف بشكل أكبر على 

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده كسبت بفضل المهاجرين "إمكانات غير عادية"، مشيرة إلى اللغة العربية أو الهوسا، وهي لغة يتم التحدث بها بشكل كبير في غرب إفريقيا.

وتابع "لدينا الكثير من الشباب في العائلات يتحدثون مع كلا الوالدين باللغة العربية بحكم ثقاتهما..سيستمرون في تعلم أو تحسين لغتهم، وهي لغتهم الأم.. لكن في الخارج لأن الجمهورية توفر لهم إمكانيات قليلة للتدريس باللغة العربية، موضحا أن الأمور ستتحسن.

وحذر ماكرون من أن بعض المعاهد والمراكز الخاصة بتعليم اللغة العربية في فرنسا تستغل الأمر لنشر أيديولوجيا انفصالية إسلاموية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسلام في فرنسا بين اليمين المتطرف والإرهاب

وزير داخلية فرنسا: الإسلام له مكانته في الجمهورية.. ولكن سنحارب المتطرفين

دعوات للخروج في مظاهرات"جمعة الغضب" بـ القدس لنصرة الرسول

ماكرون يعترف بعنف وعنصرية الشرطة الفرنسية

ترشيحاتنا

بعد رغبة باتشيكو..الزمالك يجدد اهتمامه بضم مدافع بيراميدز

مفاجأة صادمة.. العليا للفيروسات: زيادة متوقعة لإصابات كورونا في هذا التوقيت

شاهد .. إضاءة برج خليفة بألوان علم مصر تقديرا لمجهودات صندوق تحيا مصر

البحرين ثاني دولة في العالم وأول دولة عربية توافق على لقاح فايزر

ربنا يكفينا شر الحرام.. بائعة الطيور بدمنهور ترفض مبلغا ماليا كبيرا مقابل التنازل عن البلاغ

رحيل طبيب القلوب.. استشهاد الدكتور محمد نصر بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: لا يوجد لقاح لـ كورونا فعال 100%.. منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية جذابة

بإطلالة كلاسيكية لامعة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بجمبسوت لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام