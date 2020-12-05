مسابقة لـ تنس الطاولة ورمي السهام والطائرة الورقية بجامعة حلوان.. تفاصيل

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم عدد من المسابقات الرياضية فى مهرجان اللياقة البدنية الأنشطة الرياضية الذي تقيمه جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.





وتنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بتعاون مع الاتحادات الطلابية مسابقة تنس الطاولة والتى تقام يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 ديسمبر 2020 فى الصالة رقم واحد فى الحرم الجامعي بجوار البوابة الفرعية للحرم الجامعي بمشاركة جميع طلبة وطالبات جامعة حلوان ما عدا طلاب كليات تربية رياضية.





كما حددت الجامعة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 مواعيد لبطولة الجامعة للدراتس (رمى السهام) فى الصالة رقم 1 فى تمام الساعة 9 صباحآ لجميع طلاب جامعة حلوان.





ويوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020 موعد لبطولة الطائرة الورقية فى مهبط الطائرات بجوار البوابة الفرعية للحرم الجامعي فى تمام الساعة 9 صباحا بمشاركة جميع طلاب الجامعة.

ويأتى هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/ 2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.









وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.





وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.





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وسبق أن أعلنت الإدارة المركزية برعاية شباب الجامعة عن بطولات للجامعة بكمال الأجسام والذراع الحديدية ورفع الأثقال واللياقة البدنية خلال شهر ديسمبر 2020.



