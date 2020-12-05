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سيارات

مخاطر تزويد السيارة ببنزين مغشوش وكيفية التخلص منه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
مخاطر تزويد السيارة
مخاطر تزويد السيارة ببنزين مغشوش
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اشرف عطية
يوميا نذهب لمحطات الوقود المختلفة لتعبئة سياراتنا، وتظهر بعض المشاكل التي تواجه قائدي السيارات، منها التزود ببنزين أحيانا يكون مغشوشا أو مختلطا بالمياه، وهو ما يسبب العديد من الأعطال للسيارة قد تصل إلى حد توقف السيارة بالكامل، وقد تتسبب في عطل بطلمبة الوقود. 

وإليك أهم العلامات التي يمكنك من خلالها معرفة البنزين المغشوش:

1-توقف السيارة دون انذار

2-تقطيع في حركة السيارة

3-عدم انتظام دوران المحرك

طريقة التخلص من البنزين المغشوش:

1-عند التأكد من اختلاط البنزين بالمياه، قم بإيقاف السيارة فورًا، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السيارات.

2– قم بفك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ثم قم بتنظيفه.

3– قم بتغيير فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.

4– للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، يمكن ضخ بنزين 95 لتنظيف أكثر شمولية، ولو كانت الإضافة تقتصر على 10 أو 15 لترا.

و توجد عدة طرق اخري للتخلص من البنزين المخلوط، منها عن طريق فك خزان الوقود وتنظيفه ببنزين نقي، وتنظيف أنابيب نقل الوقود بالهواء المضغوط، أو التخلص منه عن طريق فتح غطاء خزان الوقود من فتحة الخزان فى كنبة السيارة الداخلية، ثم سحب البنزين بخرطوم وتفريغه من كل المواد المختلطة به، بعد ذلك قم بتغيير فلتر البنزين، بذلك يصبح خزان الوقود نظيف تماما حفاظا علي التانك و طرمبة البنزين لأنها تتلف سريعا و سنعرض عليكم مؤشرات تلفها .

المؤشرات التي تدل على تلف فلتر البنزين  لكي تتجنب أضرار السيارة.

صعوبة أو تأخر تشغيل السيارة في الصباح، على الرغم من جودة البطارية وكفاءتها، حيث إنه في حال انسداد الفلتر يمنع مرور الوقود اللازم لبدء تشغيل المحرك يسبب صعوبة التشغيل . 

ستجد عند امتلاء  فلتر البنزين بالأوساخ أنه يسبب تقطع في مرور الوقود إلى المحرك، ما ينتج عنه توقف مفاجئ لمحرك السيارة عن العمل و سيلاحظ صاحب السيارة وجود ضعف في تسارع أو عزم السيارة أثناء القيادة، بحيث تشعر بعدم استجابة السيارة، خاصة عند الضغط على دواسة الوقود.

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