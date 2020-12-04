فتاوى تشغل الأذهان| معاقبة الله تكون بعصيان الأولاد؟ وحكم استئجار ملعب كرة قدم والخاسر يتحمل الإيجار

أمين الفتوى:

يجوز الوضوء من مياه حمام السباحة

عندي خوف من الموت وظلمة القبر.. ماذا أفعل





نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى المهمة نرصد أبرزها في التقرير التالي:









عملت كل الذنوب.. هل معاقبة الله تكون بعصيان الأولاد.. سؤال ورد الى محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن العبد إذا أخطأ عليه التوبة والاستغفار، أم الذرية فأمرهم إلى الله، أما الأولاد مسئولية الأب أن يربيهم تربية ، إذا أهمل في تعليمهم وكان هناك تقصير منه فستكون النتيجة سيئة.





وأضاف أن ربط تقصير الوالد وذنوبه وعصيانه على أن النتيجة يكون الأولاد أيضا عصاة ومقصرين غير صحيحة.









قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى ، أنه يجوز الوضوء من مياه حمام السباحة ولا شيء.









قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.





وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه (هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟)، قائلًا: أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء.





وتابع: يجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام ، واستشهد بأن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضى الله عنها من إناء واحد.





استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب





شباب يقومون بـ استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك؟.. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





أوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار ، أن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب وهو قمار وميسر محرم ، والحل يشترك الفريقان معًا فى دفع إيجار الملعب.









قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شيء طبيعي وعلى الإنسان أن يخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى لكن غير الطبيعي أن يصير الخوف مرضا ويأخذ من الإنسان تركيزه في العبادات ويكون شخصا مريضا ويترك الدنيا ويقصر في العبادات.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية على دار الإفتاء، أن الخوف شي ء طبيعي والله يقول في سورة النازعات " وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى[النازعات:40.









وأضاف أن هذا الفعل يشبه ما يفعله بعض الأشخاص فى المقاهى من لعب للطاولة أو الشطرنج، والخاسر يدفع ثمن المشروبات، وهذا أيضًا حرام.





وأكد أنه لا ينبغي أن نخرج بالأغراض التى وضعت للتسلية أو للتريض عن هذا الإطار إلى ما حرم الله تعالى.



