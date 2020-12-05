جامعة حلوان تطلق مسابقة الطائرة الورقية .. تفاصيل

أعلنت جامعة حلوان، عن مسابقة الطائرة الورقية لجميع طلاب كليات جامعة حلوان، برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة الطلاب.





وننشر لكم عبر "صدى البلد"، شروط المشاركة في مسابقة الطائرة الورقية وضوابط التقيم في المسابقة:





1/ لكل كلية الحق بالمشاركة بعدد 10 طلاب 5 طلبة + 5 طالبات





2/ الالتزام بإحضار كل لاعب لأدواته الشخصية





3/ الاهتمام بالشكل الجمالى للطائرة (من 1 إلى 10 درجات)





4/ أن يكون زمن رفع الطائرة من الأرض والحفاظ عليها لمدة 10 دقائق





5/ فى حالة سقوط الطائرة يخصم 10 نقاط من المتسابق





6/ فى حالة سقوط الطائرة يحق للاعب إعادة الطيران مرة أخرى خلال الزمن المحدد (10 دقائق من بداية الإذن بالطيران) .





7/ رفع الطائرة من الأرض خلال زمن قدرة 2 دقيقة





8/ من حق اللاعب اختيار توقيت رفع الطائرة على أن يقوم بإبلاغ المسئول





وقد حددت الجامعة يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020 موعدًا لبطولة الطائرة الورقية فى مهبط الطائرات بجوار البوابة الفرعية للحرم الجامعي فى تمام الساعة 9 صباحا بمشاركة جميع طلاب الجامعة.





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وكانت جامعة حلوان أطلقت الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.





وأعلنت الادارة المركزية برعاية شباب الجامعة عن إقامة بطولات الألعاب الالكترونية "البلاى ستيشن"، وبطولة تنس الطاولة خلال شهر ديسمبر 2020 .





وصرح مسئولو رعاية الشباب بأنه من المقرر إقامة بطولة الالعاب الالكترونية بالصالة رقم 1 بحرم الجامعة بعين حلوان يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 ، وبالنسبة لبطولة تنس الطالوة فمن المقرر اقامتها على مدار يومين ابتداء من الاثنين 21 ديسمبر 2020 .





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وأشارت إدارة الجامعة إلى أنه يسمح لكل الكليات المشاركة بالمسابقتين من دون استثناء أحد، ونوهت إدارة جامعة حلوان على الطلاب الراغبين بالمشاركة بهذه المسابقات باتخاذ الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا والحرص على اتباع تعليمات الجامعة والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد حرصا على عدم الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.