الباز يكشف الحقيقة| هل ضغطت سكارليت جوهانسون للإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

كشف الإعلامي محمد الباز حقيقة ضغط الممثلة الامريكية، سكارليت جوهانسون على مصر للإفراج عن معتقلين بضغط دولي، قائلا: جميعا تابعنا قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معقبا: المبادرة لا تتبع جمعية حقوقية بل هي شركة استثمارية.
وتابع "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه تم إلقاء القبض على 3 من منظمي المبادرة نتيجة استقبالهم لعدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب، معقبا: النيابة العامة أوضحت أن المبادرة بدأت في تلقي الأموال من الخارج من خلال نقل تقارير غير صحيحة عن الوضع في مصر.
وواصل قائلا: الممثلة الأجنبية سكارليت جوهانسون قامت ببث فيديو لدعم المتهمين، بالإضافة إلى أنها تحدثت عن حقوق الإنسان في مصر.
واسترسل: بالأمس تم الإفراج عنهم، وبعد الإفراج تحدث الكثير عن أن الإفراج جاء نتيجة ضغط مارسه الممثلون الأجانب.
وعلق "الباز" قائلا: الإفراج لم يأت نتيجة الضغط ولو كانت مصر تتأثر بالضغط الخارجي مثلما يقال لكانت تأثرت بما تفعله جماعة الإخوان الإرهابية طوال السنوات الماضية من إجل الإفراج عن معتقليها داخل مصر.
وعلق "الباز" قائلا: الإفراج لم يأت نتيجة الضغط ولو كانت مصر تتأثر بالضغط الخارجي مثلما يقال لكانت تأثرت بما تفعله جماعة الإخوان الإرهابية طوال السنوات الماضية من إجل الإفراج عن معتقليها داخل مصر.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمة القضية بعد تقديم الأوراق القانونية وتقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بتقنين الوضع القانونى للمبادرة كشركة مستهدفه للربح بما يخالف القانون بتحويلها لجمعية وفقًا للقانون الصادر فى هذا الشأن.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمت بالتماس لوزارة التضامن الاجتماعي لتقنين أوضاعها وتوفيق أوراقها وفقا للقوانين المنظمة بشأن الجمعيات الأهلية لتلافي أية مخالفات ارتكبتها .
وتقدم مسئولو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشكر لوزير الداخلية وكافة جهات الدولة المعنية التي سهلت زيارة زوجة أحد موظفيها المحبوسين بليمان طرة ويؤكدون التزامهم بتقديم أية أوراق أو مستندات فيما يتصل بنشاط المبادرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بنشاطها.
كما تقدمت المبادرة بالتماس للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لمناشدته إصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين وهم ( جاسر عبد الرازق - كريم عنّاره - محمد بشير ) .
وتؤكد المبادرة المصرية استعدادها للعمل وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية لتلافي أي سوء فهم بشأن عمل المبادرة .