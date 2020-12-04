الباز يكشف الحقيقة| هل ضغطت سكارليت جوهانسون للإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

كشف الإعلامي محمد الباز حقيقة ضغط الممثلة الامريكية، سكارليت جوهانسون على مصر للإفراج عن معتقلين بضغط دولي، قائلا: جميعا تابعنا قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معقبا: المبادرة لا تتبع جمعية حقوقية بل هي شركة استثمارية.





وتابع "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه تم إلقاء القبض على 3 من منظمي المبادرة نتيجة استقبالهم لعدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب، معقبا: النيابة العامة أوضحت أن المبادرة بدأت في تلقي الأموال من الخارج من خلال نقل تقارير غير صحيحة عن الوضع في مصر.





وواصل قائلا: الممثلة الأجنبية سكارليت جوهانسون قامت ببث فيديو لدعم المتهمين، بالإضافة إلى أنها تحدثت عن حقوق الإنسان في مصر.





واسترسل: بالأمس تم الإفراج عنهم، وبعد الإفراج تحدث الكثير عن أن الإفراج جاء نتيجة ضغط مارسه الممثلون الأجانب.



وعلق "الباز" قائلا: الإفراج لم يأت نتيجة الضغط ولو كانت مصر تتأثر بالضغط الخارجي مثلما يقال لكانت تأثرت بما تفعله جماعة الإخوان الإرهابية طوال السنوات الماضية من إجل الإفراج عن معتقليها داخل مصر.