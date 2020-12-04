ضبط متهم بالنصب على مواطن في الغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بالغربية من ضبط شخص لقيامه بالنصب على أحد المواطنين بتلقي مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة للقانون. واستثمارها





كانت البداية عندما تلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا بلاغًا من اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية حول قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة “العطور” مقابل أرباح مجزية بالمخالفة للقـانــون، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكى مقابل حصوله على أرباح شهرية ، إلا أنه تــــوقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.





وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



