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برلمان

رئيس صحة النواب يشيد بتحركات الحكومة لتوفير لقاح كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:55 م
ريس لجنة الصحة بمجلس
ريس لجنة الصحة بمجلس النواب
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فريدة محمد
أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير لقاح فيروس كورونا للمواطنين، مشيدا بتاكيد وزير الخارجية سامح شكرى أمام الأمم المتحدة على ضرورة توفير اللقاح للدول النامية.
 
وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب  في تصريحات خاصة " توفير اللقاح حق  من حقوق الانسان، لافتا الي ان الحكومة كلفت وزارتي  المالية و الصحة  بالتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا. 

وأكد  رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن الحق في الصحة أحد حقوق الإنسان وهو  حق أساسي والحق في الدواء حق للدول  النامية و ليس حكرا حق للدول المتقدمة.  

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء. 

كان وزير الخارجية سامح شكري قد اكد حق الدول النامية في النفاذ للمصل المضاد لجائحة كورونا باعتباره سلعة ذات منفعة عامة، حيث أن القضاء على هذه الجائحة لا يستوجب فقط إنتاج هذا المصل، بل يُحتم أيضًا ضمان الحق في النفاذ إليه.
 
وأشار وزير  الخارجية في البيان المسجل الذي ألقاه  امام الامم المتحدة إلى الحرص الذي توليه مصر منذ بداية الجائحة على تبنى نهج استباقي مُتكامل للتعامُل مع الأزمة والتخفيف من حدة تداعياتها، منوهًا  بكون مصر في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية في مواجهة الجائحة، وإطلاقها بالتعاون مع العديد من الشركاء عددًا من المبادرات الهامة التي تؤكد على دور الأمم المتحدة في تنسيق الجهد الدولي لمواجهة الجائحة، ولا سيما القرار الذي طرحته مصر، وتم اعتماده بالتوافق بالجمعية، حول "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتداعيات جائحة كورونا على المرأة والفتاة".

وتناولت بيانات الدول أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والإشادة بدور العاملين بالمجال الصحي والقائمين على تطوير اللقاح الخاص بالجائحة، والإشارة إلى أهمية توفير حِزم اقتصادية للدول النامية بما يسهم في تخطي تبعاتها السلبية.
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