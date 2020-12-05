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تعليم

تحويل "شئؤن الطلاب" بـ آداب عين شمس للعمل إلكترونيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
اداب عين شمس
اداب عين شمس
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قسم التعليم
قال الدكتور " مصطفي مرتضي " عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، إن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي دون اي معوقات، حيث تسعي الكلية لإزالة اي معوقات تواجة الطلاب وإستحداث طرق مبتكرة لتوفير وقتهم، وخصوصا من حيث الخدمات. 

وأوضح " مرتضي " خلال تصريحاتة لـ موقع "صدي البلد " أن الدكتور "محمود المتيني " رئيس الجامعة يسعي لتلبية كافة متطلبات الكلية حيث بدات الكلية بتطوير البنية التحتية الاساسية  بشكل أساسي هذا العام وذلك لاعتمادنا علي التعليم الهجين والذي يشمل جزءا عبر الإنترنت، وتزويد المدرجات والمعامل بكل الأجهزة التكنولوجية.

وأكد أنه يتم هيكلة شئون الطلاب لتحويلها إلى العمل الكترونيا، وتحويل الإرشاد الأكاديمي من المنازل دون اضطرار الطالب للحضور بالكلية .

وأضاف عميد آداب عين شمس إنشاء مركز إبصار خاص بالكلية  وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب ،مشيرًا الي  إنشاء الطالب ببيئة تكنولوجيا لمواكبة سوق العمل، وتغيير مادة الحاسب الآلي بدلا من وجودها مادة تقليدية إلى مادة عملية تساعد الطلاب على معرفة  كيفية التعامل مع التحديثات لمواكبة الدراسة بالكلية. 

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