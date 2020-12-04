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حوادث

ضبط 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالغربية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:48 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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احمد علي
تمكنت مباحث قسم شرطة المحلة الكبرى من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات وبحوزتهم طبنجة وطلقتين من ذات العيار.



تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة المحلة يفيد بتمكن عناصر الشرطة بالقسم من ضبط 4 أشخاص ،مُقيمين بدائرة قسم شرطة المحلة لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر عجلة القيادة وإدارتها بمفك، مُتخذين من محافظات (الغربية- الدقهلية- كفرالشيخ) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبحوزتهم طبنجة وطلقتين من ذات العيار؛ وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإرتكاب عدد (15) حادث بذات الأسلوب وحيازتهم السلاح المضبوط لإستخدامه فى نشاطهم الإجرامى ، وتم بإرشادهم ضبط عدد (15) سيارة.

وكلفت اداره البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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