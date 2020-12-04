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ناقد رياضي: شيكابالا يتحكم في ردود أفعاله ولكن للصبر حدود

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:20 م
شيكابالا نجم الزمالك
شيكابالا نجم الزمالك
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حمزة شعيب
علق الناقد الرياضي محمود معروف، على حملة التنمر التي تعرض لها نجم نادي الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا بعد نهائي دوري الأبطال.

وتابع معروف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" شيكابالا صاحب قلب طيب ويتحكم في ردود أفعاله ولكن للصبر حدود فما تعرض لها كثيرًا ولا يطيقه بشر.

وأردف:" الفترة الأخيرة هي فترة قاسية على فريق الزمالك فقد توالت الأحزان على الجماهير وكان آخرها الخروج من كأس مصر".

وقررت محكمة إيتاى البارود الجزئية بمحافظة البحيرة، الأربعاء الماضي، إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر علي شيكابالا لاعب نادي الزمالك، بضمان محل إقامتهم.

أكد مصدر في النيابة العامة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون التنمر الجديد يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، مشيرًا الى أنه تم إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم بسبب أنهم أقل من 18 سنة، ومحكمة الطفل هي التي تختص بنظر محاكمة هؤلاء الأطفال، مشيرًا إلي أن تكون العقوبات في هذه الحالة بتدابير احترازية لمن أقل من 15 سنة وعقوبات مقيدة للحرية لمن تعدوا سن 18 سنة.

وكان قد أمرت نيابة إيتاي البارود، حبس 14 شابا المتهمين بالتنمر على لاعب الزمالك والتصوير بجوار المقابر ونشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط 14 شابا لاتهامهم بتصوير ونشر مقاطع فيديو تسيء إلى لاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"  وظهورهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك".
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