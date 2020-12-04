معتز عبد الفتاح: جماعة الإخوان الإرهابية ثعابين سامة وشعارها "السبوبة"

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ، أستاذ العلوم السياسية، إن التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية التخريبية أشبه بالتعامل مع ثعبان يجيد الالتواء واللدغ فى أى لحظة، خاصة أن وجوهها تتعدد باختلاف مصالحها.





وأضاف " عبد الفتاح " ، خلال استضافته ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن جماعة الإخوان الإرهابية تلجأ دائما للعبارات الدينية الزائفة لخداع من حولهم شعارهم " بصلى الفجر وعندى زبيبة "، مشيرا إلى أن تاريخهم دموى عنيف.





وأشار إلى أن شعار جماعة الإخوان الإرهابية العنف الدموى من أجل الفكر والعقيدة، لافتا إلى أن من يدافعون عن نهج هذه الجماعة التخريبية للأسف " ابتلعوا الطعم " التى تروجه الجماعة الإرهابية طيلة الوقت عن نفسها.





ولفت إلى أن المصريين تيقنوا تماما أن جماعة الإخوان الإرهابية شعارها "السبوبة" ويبتعدون تماما عن مبادئ التدين والعقيدة الإسلامية أو حتى مفاهيم الانسانية البدائية بل يلهثون دائما وراء السلطة والعنف.