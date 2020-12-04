بالأسماء.. مصرع ربة منزل وإصابة ٩ أشخاص في تصادم سيارتين على الصحراوي بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب ٩ أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة أسيوط بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يُفيد بورود بلاغًا بحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق البحر الاحمر بعد الكارته اتجاه اسيوط، أنتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.، وتم الدفع ب ٥ سيارات إسعاف لمكان الحادث.





وتبين من المعاينة والفحص مصرع رضا عبدالله محمود، ٣٥ عاما ربة منزل، وإصابة كل من احمد حسن احمد 12 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليسري، حسن احمد حسن 35 عاما، مصابا بسحجات و كدمات بالجسم، محمود عاصم رياض 36 عاما، باشتباه كسر في الضلوع، عثمان عارف عبدالواحد 65 عاما، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، ممدوح رشدي رمضان 50 عاما مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

كما اصيب كل من سماح حلمي صديق 39 عاما، باشتباه نزيف بالمخ، عاطف كامل 47 عاما، باشتباه كسر بالزراع الايسر، محمد يوسف كامل 20 عاما، مصابا بجرح قطعى بالجانب الأيمن،٧احمد صابر السيد 21 عاما، مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.





تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى أخميم المركزي.



