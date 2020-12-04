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أخبار العالم

فرنسا: نعمل مع مصر لفرض الاستقرار في المنطقة| وسياسة تركيا عدائية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:44 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قسم الخارجي
أكدت الرئاسة الفرنسية أنها تعمل مع مصر من أجل استقرار المنطقة، مشيدة  بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.


وقالت الرئاسة الفرنسية إنها تعمل مع مصر لدفع الحوار الليبي إلى الأمام، وأنها تدفع مع مصر نحو أمن واستقرار المنطقة في الشرق الأوسط.


ونقلت فضائية الحدث عن الرئاسة الفرنسية قولها "نتحدث في ليبيا مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ومع غالبية الأطراف لإنجاح الحوار ضمن الأمم المتحدة".

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن سياسات تركيا في المنطقة عدائية، وذلك في إشارة إلى إصرارها على إشعال الصراع مع اليونان وقبرص في منطقة شرق المتوسط.

وتتفق السياسات المصرية الفرنسية في عدد من الملفات، بينها التنسيق القوي لحل الأزمة الليبية والخلاف حول التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
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