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الفقى: مصر تواجه ازدواجية في تطبيق حقوق الإنسان.. فيديو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن هناك ازدواجية فى تطبيق حقوق الإنسان والكيل بمكيالين.

وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية، لا تدرك أن قضايا حقوق الإنسان مرتبطة بثقافة كل مجتمع معقبا:" المثلية مباحة فى أوروبا وأمريكا ولكنها مرفوضة فى العالم الإسلامى والعربى".

ونوه "الفقى"، إلى أنه يتم تطبيق قواعد صماء لإبتزاز قوى معينة، لافتا إلى أنه يتم الضغط على مصر بالباطل لوضعها فى مواقف حرجة دون مبرر".

وأضاف الفقى، لا أحد يستطيع أن يوقف ازدواجية تطبيق حقوق الإنسان التي تمارس ضد مصر، معقبا:" إذا حاربت مصر الإرهاب تتهم مصر بالخروج على قواعد الأنسان، أذا استسلمت للارهاب تتهم مصر بأنها حاضنة له.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسى، أن أكبر 3 محطات إعلامية تهاجم مصر وتعاديه، مما يدل عن أن هناك استهداف واضح للبلد الصامدة.
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