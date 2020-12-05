خبراء يشرحون أهم أسباب تراجع معدلات الفقر فى مصر.. ودور زيادة الدعم الحكومى فى القضاء على الفقر.. انخفاض الاستهلاك ساهم فى عمل توازن اجتماعى

قال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن تراجع نسبة الفقر في مصر يعود إلى اتساع منظومة الدعم الحكومي، وارتفاع مستوى الدخل .

وأضاف محمد عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن برامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر في 2016 تسبب في ارتفاع معدل الفقر خلال 2017-2018 إلى 32.5 % إلى أنه تراجع خلال 2019-2020 نتيجة لجهود الدولة في دعم الموااطن ووضعه تحت مظلة الحماية الاجتماعية.





أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن معنى الفقر هو حالة اقتصادية تتمثل في نقص المال والضروريات الاساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم .





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وأشار إلى أن أهم أسباب انخفاض نسب الفقر في مصر هو ارتفاع واتساع منظومة الدعم الحكومي مما خفض من نسب الفقر بالتوازي مع ارتفاع مستوي الدخل السنوي لأفراد، مشيرا إلى أنه لو كانت الدولة تسرعت في رفع الدعم كاملا خلال تلك الفتره لارتفعت نسب الفقر الي أكثر من 10٪ زياده عن ذلك المعدل وحقق 39٪ .

وتابع: ولكن معدلات الاستهلاك عامة انخفض بنسبة كبيرة خلال عامي 2019 و 2020 وهو يعد عامل اتزان رئيسي مع ارتفاع مستوي الدخول وارتفاع منظومة البطاقات التموينية لتشمل أعداد اكبر وذلك لما تقوم به الدولة من البعد الاجتماعي لدورها الأساسي .





من جانبه، قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ عشرون عامًا بمثابة نجاح جديد لما اتخذته الدولة من سياسات مالية ونقدية ومبادرات اجتماعية واقتصادية.

وأضاف كريم عادل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، كما تسببت السياسات المالية والمبادرات الاجتماعية التي اتخذتها الدولة من تحقيق التعافي من أثر تعويم سعر الصرف والحد من أثار ما صاحبه من ارتفاع في الأسعار على المواطن والاقتصاد.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع معدلات الفقر جاء نتيجة الدعم التمويني للأسر المستحقة، وعزز من نجاح الدولة في تحقيق ذلك ما اتخذته من إجراءات وتطبيقات إلكترونية بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد ما هم دون ذلك.

ولفت إلى أن اهتمام الدولة المصرية بالمناطق الريفية وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم سواء دعم الكهرباء او البوتاجاز ساهم هو الآخر في تخفيف الأعباء المادية على سكان هذه المناطق وتحقيق تحسن في مستوى معيشتهم.

وتابع : كما ساهمت ما اتخذته الدولة من إجراءات لزيادة الأجور في القطاع الحكومي، وما اتخذته من خطوات نحو مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية مما دفعها لتشغيل الآف من الأيدي العاملة ورفع مستوى الأجور ال حالية في توفير دخل مادي مناسب للأسر وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، مما جعل المواطن يشعر بتحسن واضح، وترتب عليه تراجع معدلات الفقر.





وكان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، أعلن عن تراجع معدل الفقر في مصر الي 29.7%‎ خلال 2019/2020 مقارنه ب 32‎%‎ خلال بحث 2017/2018، لافتا الي استمرار الدعم الحكومي 1420 جنيه سنويا الأسرع ومازالت الأسرع تعطي 48‎%‎ من الأسره بالدعم وكان في البحث السابق 88‎%‎ .

وإضاف خيرت بركات خلال كلمته بموتمر الاعلان عن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020 أمس الخميس يوفر البحث مستوى معيشة الأسرع والأفراد واستخدامه في تحديد الفئات المستهدفة للدعم وكذلك يستقيد منها الباحثون وصناع القرار في اتخاد القرارات .

واشار خيرت بركات الي ان نتيجة البحث جاءت ونحن على طريق الاصلاح الاقتصادي وروية مصر 2030، حيث يعتبر من المسوح الأسرية التي تحري في العالم كله والتي تستهدف معرفه دخل واستهلاك ومستويات وأنماط الحياة حجم الطلب من قبل السكان وأثر الدعم على الحياة.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاالي ان بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كان ينفذ كل 5 سنوات ومنذ عام 2016 اصبح يتم إجراؤه كل سنين بحجم عينه 26 الف أسره ويتم زيادتهم حوالي 8 مرات خلال فتره البحث.