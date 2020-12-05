برلماني: وباء كورونا لم يفرق بين الدول النامية والمتقدمة

أكد النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية التحركات التي تبذلها الحكومة لتوفير لقاح فيروس كورونا، مشيدا بتاكيد وزير الخارجية سامح شكرى أمام الأمم المتحدة على ضرورة توفير اللقاح للدول النامية .





و قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصةً " توفير لقاح كورونا يجب ان يكون بمثابة التزام مجتمعي من الشركات الكبيرة لكافة الدول المتقدمة و النامية موضحا ان الوباء لم يفرق بين الدول النامية والمتقدمة.





واوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان مصر تسعى للحصول على حصتها في اللقاحات نهاية الشهر مضيفا " الحكومة تعمل كفريق عمل واحد من خلال الوزارات المختلفة ".





و اضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الحكومة تقوم بجهود لمتابعة الشركات العالمية و توفير مصل الفيروس خاصةً و ان هذه الازمة لها تداعيات اقتصادية و مجتمعية.





وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على اهمية ان يشارك المواطن في دعم تحركات الحكومة بالاستجابة لتنفيذ الاجراءات الاجراءت موضحا ان الحكومة و فرت اجراءات احترازية من اجل بدء العام الدراسي و استكماله حرصا على صحة المواطن





وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.





كان وزير الخارجية سامح شكري قد اكد حق الدول النامية في النفاذ للمصل المضاد لجائحة كورونا باعتباره سلعة ذات منفعة عامة، حيث أن القضاء على هذه الجائحة لا يستوجب فقط إنتاج هذا المصل، بل يُحتم أيضًا ضمان الحق في النفاذ إليه.





وأشار وزير الخارجية في البيان المسجل الذي ألقاه امام الامم المتح إلى الحرص الذي توليه مصر منذ بداية الجائحة على تبنى نهج استباقي مُتكامل للتعامُل مع الأزمة والتخفيف من حدة تداعياتها، منوهًا بكون مصر في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية في مواجهة الجائحة، وإطلاقها بالتعاون مع العديد من الشركاء عددًا من المبادرات الهامة التي تؤكد على دور الأمم المتحدة في تنسيق الجهد الدولي لمواجهة الجائحة، ولا سيما القرار الذي طرحته مصر، وتم اعتماده بالتوافق بالجمعية، حول "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتداعيات جائحة كورونا على المرأة والفتاة".





تناولت بيانات الدول أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والإشادة بدور العاملين بالمجال الصحي والقائمين على تطوير اللقاح الخاص بالجائحة، والإشارة إلى أهمية توفير حِزم اقتصادية للدول النامية بما يسهم في تخطي تبعاتها السلبية.