بعد إطلاق سراح الربان.. أحمد دياب: الجميع فخور بمصر

قال الإعلامي أحمد دياب، إن الجميع فخور بما تقوم به القيادات المصرية، سواء فى الداخل أو فى الخارج، موضحًا أن الأجهزة المعنية نجحت فى إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال، الذى كان محتجزا لدى جماعة الحوثيين اليمنية، بعد مفاوضات استمرت لفترة.





وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن ما تم جاء فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين الرعايا المصريين بالخارج.





وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يترك أى ابن من أبنائه سواء فى الداخل أو فى الخارج، ولذلك الجميع يشعر بحالة من الأمان والطمأنينة.





ووجه أحمد دياب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع من ساهم فى عودة الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال، إلى وطنه.





وقد قدم ربان بحرى، فاروق محمد عبد العال، التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن التدخل المصري للإفراج عني هون الموقف شديد الصعوبة الذي عشته.

وقال عبد العال، إن الأمر كان في غاية الصعوبة، متابعا عشت تجربة صعبة للغاية ولكن ما هون أزمتي التدخل المصري للإفراج عني.

وأشار إلى أن فترة احتجازه من الحوثيين استمرت 10 أشهر ولكن ما تفاجأت به وأدخل السرور إلى قلبى متابعة كافة الجهات المعنية المصرية بتطورات أزمتى.

وأضاف ربان بحرى، أنه كله فخر أنه مواطن مصرى وبكافة الأجهزة المعنية التى تدخلت فى أزمة احتجازه من الحوثيين لافتا إلى أنه كان فاقدا للأمل بعودته لأرض الوطن.

