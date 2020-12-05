هند عبدالهادي تفسر رؤية الرسول في المنام

فسرت هند عبد الهادي الباحثة في علم تفسير الأحلام والرؤى، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، مؤكدا أن هناك فرق بين الحلم والرؤى.





وقالت عبد الهادي، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، إن الرؤيا هى التي تكون في الذاكرة بعد الاستيقاظ من النوم، مضيفة أن الرؤيا رسائل ربانية بتشيرية أم تحذيرية.





وأضافت الباحثة في علم تفسير الأحلام والرؤى، أن الأحلام الكاذبة في حالة عدم قراءة القرآن يضع الإنسان وقتها نفسه للشيطان لكي يلعب به، متابعة أن الرؤى رسائل ربانية وتفسيرها وهبها الله لسيدنا يوسف عليه السلام.





وأكملت المفسرة، أنه :"العقل الباطن يخزن المعلومات وفي حاجات لا نستطيع تنفيذها ىفي الواقع والعقل الباطن يعد متنفس لهذا الامر وأي شىء مكبوتة داخل الإنسان العاقل الباطن كمسلسل في المنام".





وقالت الباحثة في علم تفسير الأحلام والرؤى، إنه رؤية الرسول صلي الله عليه وسلم من أصدق الروى وتفسيرها لسياق الحلم نفسه، متابعة أنه :"لو حد شاف أنه يأكل مع الرسول، يعني أن الرسول يطب من صاحب الرؤية أن يؤدي الزكاة".



