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توك شو

مفسرة أحلام تصدم متصلة: ده سحر.. وتنصحها بالرقية الشرعية وهذا الأمر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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عادل نصار
صدمت هند عبد الهادي الباحثة في علم تفسير الأحلام والرؤى، متصلة، في تفسير حلمها، مطالبة إياها بقراءة الرقية الشرعية.

وقالت المتصلة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، :"بنتي بعد ما تمت خطبتها لقريبها وبعد حفل الخطوبة، وجدت عين سوداء في جسدها، وبالتحديد في الظهر، وبعد أن لمستها؛ تحول لونها للأخضر، وكل لما يتقدم لها عريس تتخانق معاه، وتديه الشبكة".

فيما ردت المفسرة، قائلة :"بنتك لما ترفض العرسان ولا يكمل لها أي خطوبة؛ يعود للسحر أو للنفس العاشق، وعليكي بالرقية الشرعية، ولا تذهبي لأحد، وعليها قراءة سورة البقرة على الماء ثم شربها لمدة 41 يوما".

وتابعت هند عبد الهادي، الباحثة في علم تفسير الأحلام والرؤى، أنه عليها أن تداوم على الرقية الشرعية صباحا ومساء، وتداوم على قراءة سورة مريم 3 مرات في اليوم، فهي تساعد على إتمام الزواج.

ووجهت المفسرة، نصيحة للمتصلة، قائلة :"هاتي ماء ساقع جدا، ويقرأ عليه الرقية الشرعية وسورة البقرة وسورة الجن وسورة محمد وسورة يوسف، وتلقى على الظهر، وعلى سلسلة الظهر بالتحديد".
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