داعية إسلامي: استخدام الكلمة الطيبة في الحديث مع الناس أساس الدعوة إلى الله .. فيديو

قال الدكتور أحمد صبري الداعية الإسلامي، إن حياة الناس تغيرت بعد الإسلام وأصبحت خيرًا وبركة، وأصبح جفاة العرب وغلاظهم حسنًا ومودة للعالمين، بفضل تعاليم الإسلام السمحة التي تهتم بالمُعاملة بين الناس مشيرا إلى أن الإسلام جاء في زمان كان فيه انتشار للظُلم وغياب العدالة بين الناس، وكان العرب يعيشون في جاهلية.





وأضاف صبري خلال برنامج " أما بعد " على فضائية المحور أنه لما جاء الإسلامَ نشر العدل بين الناس، ورفعَ الظُلمَ عنهم، وأبدلهم بالجهل عِلمًا ونورًا، ومنحهم الأمل في العيش، مشيرًا إلى أن الإحسان إلى الناس من خلال أن تتمثل أنت أولًا بمكارم الأخلاق وتتحلى بجميل الخصال، لأن مجرد إسلامك ودخولك في هذا الدين فأنت سفير له، وسفير للنبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وحُسن معشره، فاحصل على هذه الأخلاق وعندها لن تكون لك وحدك بل هي لمن حولك، فكم من أُناس سعدوا بصاحب الخُلق الرفيع واستمتعوا بالتعامل معه؛ لأن ما عندك من خير يُسر به الناس.



