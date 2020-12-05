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إيهاب فهمي: العرض المسرحي "الوصية" شهد إقبالا كثيفا الأيام الماضية.. فيديو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
ايهاب فهمي
ايهاب فهمي
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محمد حليم قنديل
قال الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، إن من بداية قيام الفن المصري بعمل سلسلة اعمال فنية توضح بطولات الجيش المصري وانجازاته بداية من فيلم الممر وحتي العرض المسرحي "الوصية" وهذه رسالة قوية توضح أن الفن دائما في خدمة الوطن. 

وأضاف «فهمي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تجسيد أحد أبطال الجيش المصري في عمل فني هو حلم كل فنان حتي يقدم شئ هام وهادف للمشاهدين، مشيرا إلى أن لا يوجد هناك فنان يعرض عليه عمل فني خاص بالجيش المصري ويرفض هذا العمل فالجميع يقبل الاعمال الفنية الوطنية من اجل خدمة بلده ووطنه.

وأعرب الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى عن فخره بالنجاح الكبير الذي حققه عرض الوصية والاقبال الكبير الذي شهدته الأيام الماضية، مشيرا إلى أن عرض اليوم السبت لن يكون الأخير.

وأكد إيهاب فهمي أن المسرح القومي سوف يشهد إعادة عرض "الوصية" لاحقا، نظرا للإقبال الكبير الذي حدث، موجها الشكر للجمهور من الحضور، ووسائل الإعلام لحرصها على تسليط الضوء على كل ما هو قيم.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد حضرا أولى ليالي العرض المسرحي "الوصية" من إنتاج  فرقة المسرح القومي ضمن مبادرة "اعرف جيشك" على خشبة المسرح القومي بالعتبة بحضور اللواء أركان حرب احمد شاهين نائب مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والفنان إيهاب فهمي مدير الفرقة، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.

وأشادت وزيرة الثقافة بفكرة العرض وأداء أبطاله والقيم الإيجابية التي يحملها  وقالت إن الفنون وخاصة المسرح قادرة على تأريخ بطولات أبنائنا من رجال الشرطة والجيش إلى جانب دوره في تأصيل الهوية الوطنية لدى الجمهور وأضافت أن تقدم سير شهدائنا في أعمال مسرحية يعد استكمالا لاستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تخليد الرموز الوطنية وأكد أن الوصية هي بداية لسلسلة من الأعمال المسرحية التي سوف تنتجها وزارة الثقافة لتعريف الجمهور ببطولات شهداء الوطن ووجهت بمد عرض المسرحية لفترة أطول في القاهرة ثم تطوف بعدها المحافظات والجامعات لأنه من الهام أن يتعرف أبنائنا على تاريخنا العظيم.

العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية و رفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب. 

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، و الذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، و ذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري، وهو عن قصة الشهيد محمد معتز رشاد وبطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل ، محمود حافظ ، محمد دسوقي ، ألحان المهدي ، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق ، أشعار محمد بهجت، موسيقى و ألحان أحمد كيكار ، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي ، مخرج منفذ علا فهمي.
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