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بعد احتجازه 10 أشهر لدى الحوثيين.. الربان المفرج عنه: فقدت الأمل وسعدت باهتمام الرئيس السيسي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:40 ص
ربان بحرى، فاروق
ربان بحرى، فاروق محمد عبد العال
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عادل نصار
كشف ربان بحرى، فاروق محمد عبد العال، عن كيفية الإفراج عنه وإطلاق سراحه من أيدي الحوثيين في اليمن، مقدما الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال فاروق عبد العال، في مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، اليوم الجمعة، إن أهله وجهوا استغاثة لرئاسة الجمهورية للتدخل لحل الأزمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليماته بالتدخل للإفراج عني فورا، وهو ما حدث وأوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: كنت فاقد الأمل في العودة لمصر وكل الجهات المصرية كانت تعمل، وكانوا متبعني، متابعا أنه قيل لي أنني كنت أمام أعين الدولة المصرية واهتمامهم للإفراج عني، متابعا أن الأمر كان في غاية الصعوبة وعشت تجربة صعبة للغاية ولكن ما هون أزمتي التدخل المصري للإفراج عني.

وأشار إلى أن فترة احتجازه من الحوثيين استمرت 10 أشهر  ولكن ما تفاجئت به وأدخل السرو إلى قلبى متابعة كافة الجهات المعنية المصرية بتطورات أزمتى.

وأضاف ربان بحرى، أنه كل فخر أنه مواطن مصرى بكافة الأجهزة المعنية التى تدخلت فى أزمة احتجازه من الحوثيين لافتا إلى أنه كان فاقدا للأمل بعودته مرة ثانية لأرض الوطن. 

وأضاف أن :"أنا نفسي لم أكن متوقع أن تكون الدولة مهتمة وبتعمل جهود للافراج عني، وكنت فخور أنني مصري وكنت عايز يكون معايا علم مصر وامطار اتفتح لي من بكل سهولة ويسر".

وأكد الربان بحري، أن حياتي كانت مهددة طيلة 10 أشهر مختططف فيهم من قبل الحوثيين إلى أن تم الافراج عني بتدخل الدولة المصرية.
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