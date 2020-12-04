أسامة هيكل: صندوق تحيا مصر أثبت فاعلية في المشروعات التنموية والتكافلية في فترة قصيرة

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن تسجيل القافلة الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر كأكبر قافلة إنسانية في العالم يكشف حجم الجهد المبذول من القائمين على الصندوق والجهات المساهمة فيه.





وقال هيكل إننا شهدنا منذ أسبوعين انطلاق ما يقرب من ٥٠٠ شاحنة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة للمناطق النائية والقرى الفقيرة في جميع محافظات مصر، واليوم نكتشف أن هذه القافلة كانت الأكبر على مستوى العالم، وهو ما تم اليوم في فعاليات حفل الإعلان تسجيل صندوق تحيا مصر لثلاثة أرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وإطلاق حملة جديدة تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية.





وقال أسامة هيكل إن هذه القافلة تعد الثالثة التي يشهدها صندوق تحيا مصر منذ شهر رمضان الماضي.





وأكد هيكل أن صندوق تحيا مصر أثبت قدرة هائلة في المساهمة في مشروعات الدولة التنموية ومشروعات التكافل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية.





جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بقلعة صلاح الدين للاحتفال بحصول صندوق تحيا مصر على رقم قياسي ثالث بإطلاق أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم.





حضر الحفل اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وعدد من الوزراء منهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.









وحضر الوزراء السابقون الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، طارق قابيل وزير الصناعة الأسبق، علاء فهمي وزير النقل والمواصلات الأسبق، جلال السعيد وزير النقل الأسبق، إضافة إلى ممثلي موسوعة جينيس للأرقام القياسية.







