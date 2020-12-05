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برلمان

صحة البرلمان تطالب بتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية إلى الإعدام

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
تجارة الأعضاء البشرية
تجارة الأعضاء البشرية
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سماح أنور
قال النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن واقعة ضبط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية بمحافظة الجيزة هي خطوة جيدة من قبل أجهزة وزارة الداخلية للقضاء علي هذه الظاهرة، فهناك حالة من اليقظة في مراقبة هؤلاء المجرمين.

طالب "المشد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بضرورة تغليظ عقوبات القانون الخاص بتجارة الأعضاء البشرية لتصل إلي الإعدام؛ وذلك لأن الطبيعة البشرية لا تستقيم إلا بالعقاب الرادع، وبالتالي يتم الحد من التفشي والإنتشار بما يبعث شعور الأمان والأطمئنان لدي المواطنين.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة الصحة بمختلف إداراتها عليها تشديد الرقابة وحملات التفتيش علي المستشفيات والعيادات التي تسلك هذا النهج الإجرامي مما يحد من طمع الأطباء، مما يعمل علي إيجاد نوع من الحوكمة وغلق كافة الثغرات المؤدية لتفاقم المشكللة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قد أكدت أنه تم  قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعه مبلغ مالى للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

وأمكن تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وبإستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط (3) من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى إستقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية  ، عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، واتخذت الإجراءات القانونية.
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