المحمدية يفوز على المغرب التطواني.. والملكي يخسر من الفاسي في افتتاح الدوري المغربي





افتتح صلاح الدين إيشارني التسجيل لشباب المحمدية في الدقيقة الثمانين، قبل أن يؤكد إسماعيل المترجي تفوق المحمدية بتسجيله الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 87.





وبتلك النتيجة، تحصل شباب المحمدية على أول 3 نقاط له في المسابقة وضعته في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد المغرب التطواني عند صفر من النقاط في المركز السادس عشر والأخير.





وفي مباراة أخرى، استهل المغرب الفاسي مشواره في المسابقة بفوزه على الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف.





فيما افتتح أيوب لكرد لاعب الجيش الملكي التسجيل لـ المغرب الفاسي في الدقيقة 37 بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضاعف علاء الدين أجاري منن تقدم المغرب الفاسي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70.





وفي الدقيقة 81، أحرز رضا سليم هدفًا لـ الجيش الملكي من ضربة جزاء، لكنه لم يمنع هزيمه من تلقي الهزيمة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المغرب الفاسي للنقطة الثالثة في المركز الثاني وتوقف رصيد الجيش الملكي عند صفر نقطة في المركز الخامس عشر.

قص فريق شباب المحمدية شريط الموسم الجديد لبطولة الدوري المغربي، بفوزه على نظيره المغرب التطواني بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من المسابقة.