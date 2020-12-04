في يوم مكافحة العنف ضدها.. قومي المرأة بالجيزة يعرض "فرحة" على مسرح سيد درويش

يعرض فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة تحت رعاية دكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة العمل المسرحي التفاعلي " فرحة " على مسرح " سيد درويش " بالهرم ايام 12 /7 /6/5 السابعة مساء.





يأتي ذلك تزامنا مع اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة حيث بدأ الاحتفال به منذ الخامس والعشرين من نوفمبر ويستمر حتى العاشر من ديسمبر ويتضمن العديد من الفعاليات ما بين مبادرات طرق الأبواب واعمال فنية " دراما ومسرح "





العرض إشراف وإنتاج فرع المجلس بالجيزة ومقرراته الكاتبة الصحفية " ماجدة محمود " وعضو الفرع د. امال عثمان والمنتج المنفذ شركة ستارز ميديا شيرين مجدى بطولة النجمة نهال عنبر وهدى الإدريسى ومجموعة من الشباب، ألحان محمد عماد وغناء سلمى مكاوى، إخراج أحمد سمير ريان.



