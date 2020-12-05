أخبار التوك شو.. المالية: مؤشر الدين الخارجي المصري في حدود آمنة.. وزيرة التضامن تكشف حقيقة غلق الحضانات.. والعليا للفيروسات: زيادة متوقعة لإصابات كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه من المتوقع وجود ارتفاع ملحوظ في الإصابات بنهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن معظم إصابات كورونا من الموجة الثانية ما بين خفيفة إلي متوسطة.





قال الإعلامي محمد الباز، إنه تم إعتقال 23 إخوانيا هاربا إلى تركيا، معقبا: هل هذا إنقلاب من النظام التركي على الإخوان؟"





