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توك شو

أخبار التوك شو.. المالية: مؤشر الدين الخارجي المصري في حدود آمنة.. وزيرة التضامن تكشف حقيقة غلق الحضانات.. والعليا للفيروسات: زيادة متوقعة لإصابات كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها:

حقيقة غلق الحضانات بسبب كورونا؟ وزيرة التضامن تجيب
كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حقيقة غلق الحضانات بسبب فيروس كورونا، مؤكدة:" لن نغلق الحضانات في الموجة الثانية الا في حالة وجود تفشٍ ورصد إصابات كثيرة بالفيروسِ".

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة.

أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات،  أنه من المتوقع وجود ارتفاع ملحوظ في الإصابات بنهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن معظم إصابات كورونا من الموجة الثانية ما بين خفيفة إلي متوسطة.

قال الإعلامي محمد الباز، إنه تم إعتقال 23 إخوانيا هاربا إلى تركيا، معقبا: هل هذا إنقلاب من النظام التركي على الإخوان؟"

قدم ربان بحرى، فاروق محمد عبد العال، التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن التدخل المصري للإفراج عني هون الموقف شديد الصعوبة الذي عشته.

ترددت الكثير من الفتاوي خلال الفترة الاخيرة، بشأن زواج المسلمة من غير المسلم، الأمر الذى دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الفتوي الصحيحة، والقول الفصل في هذا الأمر.

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل تطبيق مواعيد إغلاق المحالات والمقاهي.

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ،  إن ناتج الدين العام المحلى  المصرى بلغ 90.2% مقارنة ب العام الحالى 88% ولولا أزمة كورونا كانت مصر سجلت 82% .

علق الإعلامى مصطفى بكرى على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة، وأشار إلى بعض الموضوعات الهامة كالهجوم على مصر من المنظمات المأجورة.

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