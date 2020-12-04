ميدو عادل: العرض المسرحي "الوصية" ملحمة إنسانية من الدرجة الأولى.. فيديو

قال الفنان ميدو عادل أحد أبطال العرض المسرحي "الوصية" المقام علي المسرح القومي، إنه يشكر جميع الظروف والأشخاص الذين كانوا سببا في دخوله مجال التمثيل عامة واشتراكه في العمل الوطني "الوصية" الذي شرف بالاشتراك فيه مع نخبة من كبار الفنانين.





وأضاف «عادل» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن العرض المسرحي "الوصية" هو ملحمة إنسانية من الدرجة الاولى داخل مؤسسة وطنية مكونة من أبناء الشعب كافة، ومنذ اشتراكه في هذا العرض المسرحي وهو يشعر بالفخر، مشيرا إلى أن البروفات كانت لمدة شهر ونصف فقط وهذا وقت قصير جدا ولكننا استطعنا القيام بالدور كما يجب أن يكون.





وتابع الفنان عادل ميدو، أن طاقم العمل بأكمله في العرض المسرحي "الوصية" كان يعاني كثيرا من ضغط البروفات ولكن في النهاية تم خروج العمل بإتقان كامل بعد معاناة شديدة من الجميع وهذا كل ما كنا نريده من البداية.





وحقق العرض "الوصية " للمخرج خالد جلال، نجاحا كبيرا وإشادات واسعة من الجمهور والنقاد والمتابعين فور عرض أولى لياليه، مما جعل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، توجه بمد عرض المسرحية.





مسرحية "الوصية" مأخوذة من قصة حقيقية وهى قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، وأعاد كتابتها وصياغتها مسرحيا الكاتب الكبير أيمن سلامة، وقام بإخراجها المبدع خالد جلال، ويقوم ببطولتها الفنانين أحمد فؤاد سليم، وسميرة عبدالعزيز، ومحمد عادل، ومحمود حافظ.





وقدمت المسرحية ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح تحت قيادة الفنان إسماعيل مختار، وبإشراف من الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.





ويعتبر الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.





والعرض من ألحان المهدى بسنت صيام، والبطولة الغنائية مى فاروق، وأشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، واستعراضات دكتور مجدى صابر، ملابس هالة الزهوى، ديكور محمد الغرباوى، مخرج منفذ علا فهمى.





وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد شهدت أولى ليالي العرض المسرحي "الوصية"، يوم 19 الماضي من شهر نوفمبر الجاري، بحضور اللواء أركان حرب أحمد شاهين نائب مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير الفرقة، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.





وأشادت وزيرة الثقافة بفكرة العرض وأداء أبطاله والقيم الإيجابية التي يحملها.





وقالت إن الفنون وخاصة المسرح قادرة على تأريخ بطولات أبنائنا من رجال الشرطة والجيش إلى جانب دوره في تأصيل الهوية الوطنية لدى الجمهور.





وأضافت أن تقديم سِيَر شهدائنا في أعمال مسرحية يعد استكمالا لاستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تخليد الرموز الوطنية.





وأكدت على أن الوصية هي بداية لسلسلة من الأعمال المسرحية التي سوف تنتجها وزارة الثقافة لتعريف الجمهور ببطولات شهداء الوطن.