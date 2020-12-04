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برلمان

برلماني: أتوقع أن تحقق مصر طفرة حقيقية في القضاء على البطالة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، إنه يتوقع أن تحقق مصر طفرة حقيقية في مجال القضاء على البطالة وإنهاء وجودها تماما ولا يستبعد ذلك مع اكتمال المشاريع القومية العملاقة وإكمال مراحل التنمية المختلفة.

 وأكد محمود، خلال بيان له اليوم، إن هناك نقلة حقيقية وكبرى في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة طوال السنوات الماضية بحيث اصبحت تستوعب مئات الآلاف من الشباب الباحثين عن العمل، مضيفا أن هناك دعما تاما من الدولة لها وتيسيرات بنكية هائلة.

 وأضاف محمود أن كافة الأرقام الاقتصادية المحلية والعالمية تؤكد حدوث اختراق حقيقي في مشكلة البطالة والقضاء على التضخم، ويوما بعد يوم يتأكد للعالم كله نجاح برنامج الاصلاح الوطني في مصر.
 
وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر قضت على أزمة السيولة وأزمة الدولار التي كانت موجودة قبل سنوات، وقضت أيضا على الدعم غير المتناسب والذي يذهب لغير المحتاجين، وتسير بثبات في إطار الترشيد التام لدعم الطاقة والكهرباء، وهو ما مكن من إصلاح الخلل الاقتصادي الذي كان سائدا قبل سنوات ويؤثر على ميزان المدفوعات وظهور عجز كبير.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تعتمد اعتمادا كاملا على بيانات ومؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية  ، مشيرا الى أن الجهاز يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية والرئيس السيسي وكان هذا واضحا عندما قام الرئيس بحضور نتائج التعداد السكاني.
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