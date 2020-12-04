برلماني: التعاون بين مصر واليونان وقبرص يردع أحلام أردوغان في شرق المتوسط

أشاد النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب، بزيادة حجم التعاون العسكري بين كل من مصر واليونان وقبرص، قائلا :خطوة هائلة في سبيل استعادة الاستقرار في شرق المتوسط بعيدا عن التوترات والاضطرابات الحالية التي تسببها تركيا وغيرها من الدول المارقة.





واشار شعلان في بيان له اليوم، إلى التصريحات التي ادلى بها الرئيس السيسي، عقب استقباله امس الخميس وزير الدفاع اليوناني "باناجيوتوبولوس" وقال فيها: إن التعاون العسكري بين مصر واليونان وقبرص، يأتي من منطلق التعاون المثمر في إطار مشترك نموذجي من الرؤية والمواقف المتزنة القائمة على الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة وفق الأعراف الدولية.





وشدد شعلان على أن تعزيز التعاون العسكري بين مصر وقبرص واليونان رسالة حاسمة حازمة من جانب القوى الثلاثة، لتركيا بضرورة التراجع عن الأوهام ومواصلة الاستفزازات سواء بالتنقيب عن الغاز أو استعراض السفن العسكرية والالتزام بالحدود المائية والجرف القاري لتركيا بعيدا عن أي توترات أو اضطرابات مختلقة.





واضاف عضو مجلس النواب ، أن شرق المتوسط، وبعد تفجر ثروات الغاز فإنه أصبح "مُسيلا للعاب" القوي العالمية والإقليمية لتأمين مصدر الطاقة خلال السنوات القادمة.





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليونان بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين.





وأشاد السيسي بالمستوى الذي وصل له هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والذي تجسد مؤخرًا في التدريب العسكري الثلاثي المشترك (ميدوزا -10) الجاري تنفيذه حاليًا بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية.





وأكد الرئيس السيسي أن ذلك التعاون الثلاثي يأتي من منطلق التعاون المثمر في إطار مشترك نموذجي من الرؤية والمواقف المتزنة القائمة على الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيدًا عن نهج التوترات والمشاكل.