في 11 خطوة.. كيف يصوت المصريون بالخارج في جولة الإعادة بانتخابات النواب؟

تبدأ اليوم السبت عملية التصويت في ختام الماراثون الانتخابى بمجلس النواب 2020، التي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد متبقى من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان.





ويوضح موقع "صدى البلد" كيف يمكن للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الماراثون الانتخابي:





يقوم الناخب بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 1-يقوم الناخب بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg

2- اختيار أيقونة تصويت الخارج.

3- يدخل رقم التسجيل الذي حصل عليه خلال فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج.

4- تظهر بطاقة الاقتراع ليقوم بطباعتها.

5- يقوم الناخب باختيار المرشحين ويكون مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته.

6- وضع بطاقة الاقتراع في مظروف صغير ابيض وغلقه.

7- ثم وضعه في مظروف اكبر وملء إقرار التصويت.

8- لا يجوز كتابة أي علامات خارج المضروف الصغير تدل على هوية الناخب.

9- ارفاق المستندات الدالة على تواجد الناخب في الخارج من جواز السفر والإقامة.

10- يغلق المظروف جيدا ويدون عليه عنوان البعثة الدبلوماسية التابع لها.

11- إرساله عبر البريد المستعجل.





وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الإعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.





وانطلق ماراثون تصويت المصريين بالخارج أمس الأول الخميس، في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، التي يتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد متبقى من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، حيث بدأ الناخبين في طباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تستمر حتى اليوم الجمعة، وابداء رأيهم فيها وارسالها الى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل.