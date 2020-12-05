أستاذ طب نفسي: إحنا كلنا مصابين محتملين بفيروس كورونا.. فيديو

قال محمد المهدي، أستاذ طب نفسي، إن المصابين الذين تواجدوا داخل مستشفيات العزل هم الأكثر عرضه للاكتئاب، وكذلك الطاقم الطبي، معقبا: الطقم الطبي والتمريض تعرضوا للكثير من الضغوط النفسية خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا.



وأكمل "المهدي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، فترات الأخيرة لوحظ وجود انخفاض في عدد الوفيات وهذا يدل على أن شدة الفيروس قلت، عبا: هذا هو المسار الطبيعي للأوبئة..فمع الوقت بيتم تشكيل مناعة ضد الفيروس.



وتابع: "كل الخوف على أصحاب المناعة الضعيفة، معقبا: المعظم يعتقد أن أصحاب المناعة الضعيفة هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط ولكن هذا ليس صحيح، فهناك الكثير من الشباب توفى نتيجة الإصابة بالفيروس".



وقدم عدة نصائح للمصابين بالفيروس قائلا: تفائل دائما وتذكر عدد المتعافين حولك، معقبا: يجب أن تكون مناعة المصاب مرتفة لتأثيرها على الجهاز المناعي، بالإضافة إلى النوم وتناول الأطعمة الصحية، وشدد على ضرور استغلال الغزلة بطريقة إيجايبة.



وفيما يخص النصائح المقدمة للمصاب المحتمل، شدد على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الإحترازية، معقبا:"اعمل كل ما تستيع حتى لا تصاب بالفيروس".



واسترسل قائلا: إحنا كلنا الآن مصابين محتملين بالفيروس، مشيرا إلى أن بنسبة 45% تم إصابته بالفيروس ولكن دون أي أعراض، و55% شعر بأعراض خفيفة ومتفاوته.