سيلتا فيجو يفوز على اتلتيك بلباو 2-0 بالدوري الإسباني

نجح فريق سيلتا فيجو في الفوز 2-0 على نظيره أتليتك بلباو في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.





وانتهى الشوط الأول بدون أهداف ، وشهدت الدقائق الأولى ضغطا مستمرا من جانب صاحب الأرض أتليتك بلباو لتسجيل هدف مبكر الا ان الفرص لم تنته بنجاح .





وفي الدقيقة 31 ، شهدت ضغطا قويا من جانب فريق سيلتا فيجو حيث اضاع مهاجم الفريق فرصة هدف ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .





وفي الشوط الثاني نجح هوجو مايو في تسجيل الهدف الأول لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 61 ، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق ياجو اسباس في الدقيقة 86 .





وبهذه النتيجة ، يحتل فريق أتليتك بلباو المركز التاسع برصيد 13 نقطة ،ـ بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة ، من ترتيب الدوري الإسباني .