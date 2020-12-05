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رياضة

أخبار الرياضة.. أحمد الشيخ يوافق على الانتقال للزمالك.. ومرتضى منصور يثير سخرية السوشيال ميديا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أكد أحمد الشيخ نجم الأهلي السابق، أنه لم ينتقد الزمالك من قبل وأراهن مع أى شخص يظهر لي بتصريح أنني هاجمت القلعة البيضاء.



سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضي منصور، بعد تراجعه عن موقفه وعدم ظهوره كما وعد أمس ليكشف أبعاد المؤامرة عليه وعلى نادي الزمالك على حد وصفه اليوم.



تلقى نادي نهضة بركان بطل الكونفدرالية خبرا سارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة التي سيواجه خلالها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.




أكد إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق أن رمضان صبحي زوج إبنته لم يتحدث معه نهائيًا بشأن مفاوضات بيراميدز أو الإنتقال له مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس الشياطين الحمر لن يخلد في رئاسة الأحمر.


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