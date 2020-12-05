تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل كيك الجلاش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذي.
مقادير كيك الجلاش
1 و نصف كوب لبن
نصف كوب زبادي
1 ملعقة كبيرة نشا
نصف كوب سمنة
1 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة كاكاو
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2 بيضة فانيليا شربات
طريقة تحضير كيك الجلاش
* يسخن الفرن على درجة حرارة 180
* تجهز صينية مدهونة بالسمنة
* يقطع الجلاش إلى شرائح صغيرة
* تخلط السمنة مع السكر والزبادي، ونقلب
* يضاف البيض والفانيليا ونقلب
* يضاف الحليب، البيكنج بودر، والكاكاو ونقلب
* يضاف الجلاش ونقلب
* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
* يصب الشربات على الوجه
للشربات
* تضاف 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو ونقلب على البارد
* يعاد تسخين الشربات غلوة واحدة فقط