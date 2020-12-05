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مرأة

طريقة عمل كيك الجلاش بمذاق لا يقاوم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:01 ص

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل كيك الجلاش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذي.

مقادير كيك الجلاش

1 و نصف كوب لبن
نصف كوب زبادي
1 ملعقة كبيرة نشا
نصف كوب سمنة
1 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة كاكاو
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2 بيضة فانيليا شربات

طريقة تحضير كيك الجلاش

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* تجهز صينية مدهونة بالسمنة

* يقطع الجلاش إلى شرائح صغيرة

* تخلط السمنة مع السكر والزبادي، ونقلب

* يضاف البيض والفانيليا ونقلب

* يضاف الحليب، البيكنج بودر، والكاكاو ونقلب

* يضاف الجلاش ونقلب

* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

* يصب الشربات على الوجه

للشربات

* تضاف 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو ونقلب على البارد

* يعاد تسخين الشربات غلوة واحدة فقط

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