ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القبطان المطلق سراحه من الحوثيين: قلبي كان هيقف لما جالي تليفون يبشرني بالعودة لمصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
القبطان المحتجز في
القبطان المحتجز في اليمن
Advertisements
حمزة شعيب
كشف القبطان البحري فاروق محمد عبد العال، تفاصيل إحتجازه في اليمن من قبل الحوثيين، بعد تدخل الأجهزة المصرية وإطلاق سراحه.

وقال القبطان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي مصر"،:"ما حدث هو انني نظرا للطقس السيئ  دخل في منطقة يقنطها الحوثيون وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه بموجب قانون البحار ولكنهم رفضوا ذلك وألقو القبض عليه بتهمة القرصنة البحرية".

وتابع:" جري إختطافي مع  14 هنديا و5 بنغاليين واقتيادهم لصنعاء تحت التهديد والإكراه، مضيفا:" ظللنا محتجزين لمدة  10 أشهر جرت خلالها مفاوضات طويلة من جانب السلطات المصرية بعد مناشدة من زوجته وابنته الصحفية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولوزارة الخارجية ورئيس الوزراء.

وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة تحركت بالفعل، وأنهت الموضوع في يوم واحد، لافتا إلى أنه لم يكن محتجزا في السجن ولكن في فندق، وكان معه هاتف منذ 4 أشهر حينما بدأت المفاوضات، حيث كان بإمكانه التواصل مع أسرته فقط، ثم سمحوا له بالتواصل مع السفير المصري بسلطنة عمان؛ لمعرفة التطورات بشأن الإفراج عنه.

وأوضح أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، اتصلت به جهة سيادية أمس، وأخبرته بأنه سيجري الإفراج عنه، وعودته لمصر، وبالفعل وجد نفسه في مطار عدن: "لما سمعت الكلام ده جالي هارت أتاك، وكان قلبي هيقف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأكبر من نوعها.. بدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين في اليمن

لليوم الثاني على التوالي.. تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي

ضمن صفقة مع ميليشيات الحوثي.. وصول151 أسيرا محررا موالين للحكومة اليمنية إلى عدن

كنا محطوطين في جزيرة.. تفاصيل 10 أشهر من احتجاز ربان بحري مصري لدى الحوثيين

ترشيحاتنا

شاهد.. مين اللي ميحبش ميرفت.. خالد زكي يرد على سؤال عمرو الليثي الناري

عمرو الليثي يلقن والدي "أحمد بائع الليمون" درسا على الهواء

شرط وحيد من فرجاني ساسي لـ التجديد للزمالك

الباز يكشف الحقيقة| هل ضغطت سكارليت جوهانسون للإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

العثور على جثة مسن بمنزله في ظروف غامضة بـ كفر الدوار

رميا بالرصاص.. زعيم كوريا الشمالية يعدم مواطنا علنا بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الازدحام.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق عام بين السيارات| فيديو

بعد ظهوره واختفائه في دولتين.. الهيكل المثير للجدل يصعد إلى السماء | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأسود؟