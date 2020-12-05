مارسيليا يفوز على نيم 2-0 في الدوري الفرنسي





افتتح الأرجنتيني داريو بينديتو، التسجيل لـ مارسيليا في الدقيقة 57، قبل أن يؤكد زميله فالاري جيرمان تفوق فريقه ، بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليحقق فريق الجنوب الفرنسي نقاط المباراة الثلاث.





ولعب نيم منقوص العدد من الدقيقة 77 بعد تحصل لاعبه أندريس كوباس على البطاقة الحمراء.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مارسيليا للنقطة 24 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد أولمبيك نيم عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

فاز فريق أولمبيك دي مارسيليا على نظيره أولمبيك نيم بهدفين مقابل لا شيء، في افتتاح الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم " ليج آن" موسم 2020-2021.