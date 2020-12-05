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شغلنا التلفزيون.. أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل يوم وفاة والدته

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي
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محمد حليم قنديل
قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن عائلته كانت في الاسكندرية في المصيف ووالدته شعرت بالتعب فقاموا بالرجوع الى القاهرة والذهاب الى المستشفي ومن ثم توفيت، مشيرا إلى أنه هو وجميع أخواته ووالده كانوا معها وقت وفاتها دخل المستشفي.

وأضاف «عبد الباقي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن والدته بعدما قامت بولادته تم إصابتها بالعديد من الامراض منها القلب والسكر وغيرها.

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي، ان وقت وفاة والدته كان يبلغ 22 عاما، وكان هو آخر العنقود، موضحا ان والده كان يجمعهم جميعا يوم الجمعة حتي تكون هناك آلفة بينهما، مضيفا أن والده أنهار بعد وفاة والده، قائلا "أنا أول مرة أشوف أبويا بيعيط".

وأوضح الفنان أشرف عبد الباقي، أن بعد العزاء والدته ذهبوا هو واخواته للجلوس بدون أي كلام بينهما وعندما أتي والدهم قال لهم "أنتو ساكتين كده ليه ..قوموا شغلوا التليفزيون" وكانت هذه أولي الخطوات لكسر الحزن بداخلنا.

وسط نجاح جماهيري مُمتد عرضت قناة "MBC مصر"، "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ولا في الأوهام".
 
تدور أحداث مسرحية "ولا في الأوهام"، تدور أحداثها حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعي فريق من الشرطة لكشف القاتل بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.

بالإضافة إلى محمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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