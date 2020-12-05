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توك شو

كندة علوش: غيرت حاجات كتير في عمرو يوسف وأثرت على علاقته بـ أصحابه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
كندة علوش
كندة علوش
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عادل نصار
كشفت الفنانة كندة علوش، تفاصيل بداية علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وكيف أثرت في شخصيته للأفضل.

وقالت علوش، في حوارها لبرنامج أبلة فاهيتا، المذاع عبر شاشة «on»، مساء أمس الجمعة، إن زوجي الفنان عمرو يوسف شخص راقي كثيرا وهذا الأمر أكثر شيء جذبني إليه، وطريقته في التعامل مع الجنس الآخر لطيفة.

وأضافت الفنانة كندة علوش، أن :«أكتر شيء بيعصبنى في عمرو يوسف لما بيمسك الموبيل، وساعات بكلمة وهو بيسرح، وبيغير على عمرو يوسف أكتر من غيرته هو عليا».

وتحدث الفنان كندة علوش عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، قائلة :«استطعت أن أبعد زوجي عمرو عن أصدقائه، وغيرت فيه شخصيته التي تحب الخروج، وبقى بيقعد في البيت أكتر بعد الزواج».
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