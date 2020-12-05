قبل ظهور لقاح كورونا بأسبوعين.. باحث يكشف إجراء مهما من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية

كشف الدكتور إسلام حسين الباحث في علم الفيروسات بجامعة ميتشجن، مصير لقاحات كورونا قبل ظهورها للنور، قائلا:" منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ستفحص نتائج اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حيث ستحصل على كل النتائج الخاصة بالتجارب السريرية وتفحصها وتفحص السلامة والفاعلية ثم تخرج باستنتاج، وبناء عليه قالت إنه يجاز هذا اللقاح للاستخدام الطارئ.





وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" كل دولة لها نظام في فحص اللقاحات والأدوية بشكل عام، فيمكن أن يكون النظام المتبع بالمملكة المتحدة، أسرع من النظام الذي تتبعه الولايات المتحدة، ولكن في كلتا الحالتين لن يأخذ أي شخص اللقاح إلا بعد التأكد من سلامته ثم فعاليته".





ولفت إلى أن النتائج الخاصة بلقاح "أكسفورد" لم تنته بعد، والتجربة الخاصة بلقاح فايزر/موديرنا، انتهت، وأتموا المرحلة الثالثة، وطلبوا بالتصريح للاستخدام الطارئ، وعند الموافقة عليه من قبل الجهات التنظيمية سيبدأ استخدامه، موجها رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مثل تلك اللقاحات، وكل الخطوات تسير بشفافية.





وتوقع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء الماضي، إمكانية توافر لقاح أكسفورد، الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.





وقال جونسون في تصريحات تليفزيونية: "اتوقع إمكانية توافر لقاح أكسفورد وشركة أسترازينيكا، في خلال أسابيع قليلة".





ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، الثلاثاء، تقديم طلب إلى الولايات المتحدة للحصول على حق الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 94.1%.





ومن جهتها، قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إن لجنة علمية استشارية ستعقد يوم 17 ديسمبر المقبل لمناقشة الطلب، ما يجعل لقاح مودرنا هو الثاني الذي يقترب من الحصول على التصريح عقب لقاح فايزر.





ومن المقرر أن تناقش هيئة الغذاء والدواء أيضا إمكانية منح لقاح فايزر الأمريكي حق الاستخدام الطارئ، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 95%.





وذكرت موديرنا، التي تخطط أيضًا للحصول على موافقة أوروبية، أن فعالية لقاحها كانت ثابتة عبر الفئات العمرية والعرقية والعرقية والجنس بالإضافة إلى تحقيق نجاح بنسبة 100٪ في منع الحالات الشديدة من المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.





فيما صرح، تال زاكس، كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا: "لدينا الآن البيانات التي تثبت أننا نمتلك لقاحا فعال، ونتوقع أن نلعب دورًا رئيسيًا في التغلب على هذا الوباء".