بعد ضبط تشكيل عصابي.. صحة البرلمان تطالب بتغليظ عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية إلى الإعدام.. وتفعيل دور العلاج الحر.. وتحذير شديد من خطورة السوشيال ميديا

نائبة تطالب بتوعية إعلامية ضد عصابات تجارة الأعضاء البشرية

برلماني: الفقراء وعديمو الأهلية أبرز الضحايا





انتشرت ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية مؤخرا بالمجتمع المصري بشكل مبالغ فيه حيث انعدمت الرحمة والضمير وطغت المطامع والرغبات الشخصية علي الإنسانية وأصبح المجتمع كغابة مليئة بالوحشية والإجرام حيث جاءت واقعة ضبط عصابة بتجارة الأعضاء بمحافظة الجيزة ذلك الأمر الذي استاء منه نواب البرلمان وطالبوا بضرورة تغليظ العقوبات علي هؤلاء المجرمون مع مناشدة لوزارة الصحة بتكثيف الرقابة علي الأطباء والمستشفيات ورصد العيادات غير المرخصة لممارسة تلك الأفعال الدنيئة .





بداية عبرت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون ا لصحية بالبرلمان، عن استيائها من تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بمصر حيث تأقلمت الاّذان علي سماع خبر اختطاف شخص ما بغرض سرقة أعضائه وكأن المجتمع أصبح بمثابة غابة انعدم فيها الرحمة والإنسانية والأخلاق.





‎طالبت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بقيامه بمهامه المختصة بشئون العيادات والأماكن غير المرخصة التي تعمل بطرق غير شرعية وتستقطب أعداد كبيرة من المرضي بهدف تحقيق مكاسب طائلة و إهدار حياة المواطنين دون وجه حق.





‎كما نوهت عضو مجلس النواب، عن ضرورة تقديم التوعية و الإرشاد للمواطنين وذلك بإمدادهم كافة التفاصيل والشروط الأساسية التي تختص بإجراءات العمليات علي سبيل المثال من حيث المكان المرخص و الطبيب المعالج و عضويته السارية، حيث يتم ذلك من خلال وسائل الإعلام المرئي أو وضع لائحة شروط بجميع المستشفيات.





‎وعن كيفية التصدي لهذه الظاهرة، قالت النائبة، إنه لابد من تغليظ عقوبات قانون تجارة الأعضاء ولا سيما الأطباء و الإداريين وذلك بسبب درايتهم الكاملة بأصول ميثاق أخلاق المهنة وعلي الرغم من ذلك نجد تفاقم متوالي، فالضحايا المستهدفة نسبة كبيرة منها من الطبقات الفقيرة والحالات فاقدة الأهلية و مؤخرا الخطف.





‎وتابعت النائبة حديثها، قائلة : ( أغلب الحالات اللي بيتم ضبطها بتخرج من القضية بسبب عدم كفاية الأدلة وتكذيبهم الجناة وكمان وجود أشباه أطباء ليس لهم صلة بمهنة طب من الأساس وبيفتحوا عيادات بدون ترخيص) لذا يجب تكثيف الرقابة عليهم من أجل الحفاظ علي سلامة و أرواح المواطنين.





ومن جانبها ‎قالت النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قضية تجارة الأعضاء البشرية باتت خطرا يهدد حياة المواطنين بالرغم من وجود عقوبات قانونية تجرم هذا الفعل الشنيع إلا أن الوضع يزداد سوءا خاصة مع كثرة حالات الاختطاف .





‎أضافت " ناشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن العقوبات التي وضعها البرلمان علي قدر عالي من الحزم والصرامة ولا يوجد داعي لتغليظها، فالسبب الجوهري للمشكلة هو الرغبة الملحة في تحقيق الأطماع الشخصية وجمع أموال طائلة وهذا بمثابة سلوك إجرامي بحت .





‎كما أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) ساعدت علي انتشار هذه الظاهرة وذلك من خلال عصابات تجارة الأعضاء الإلكترونية التي تقوم باستقطاب الأشخاص بهدف الحصول علي وظيفة شاغرة بجانب طرق الاحتيال الاعتيادية ، لذا يجب توعية المواطنين بالمخاطر التي من شأنها أن تؤدي بحياتهم إلي الهلاك.





‎وتابعت النائبة حديثها، قائلة: أحيانا يلجأ أفراد الطبقة الفقيرة إلي بيع أحد أعضاءه بمقابل مادي في مخيلته العقلية أنه يمكنه أن يوفر له حياة كريمة ويأتي ذلك بسبب شعوره بالحاجة والعوز مما يصبح سبب تحفيزي لتلك العصابات بمواصلة أعمالهم الإجرامية.





وفي نفس السياق قال النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن واقعة ضبط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية بمحافظة الجيزة هي خطوة جيدة من قبل أجهزة وزارة الداخلية للقضاء علي هذه الظاهرة، فهناك حالة من اليقظة في مراقبة هؤلاء المجرمين.





‎طالب "المشد " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تغليظ عقوبات القانون الخاص بتجارة الأعضاء البشرية لتصل إلي الإعدام وذلك لأن الطبيعة البشرية لا تستقيم إلا بالعقاب الرادع وبالتالي يتم الحد من التفشي والانتشار بما يبعث شعور الأمان والاطمئنان لدي المواطنين.





‎كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة الصحة بمختلف إداراتها عليها تشديد الرقابة وحملات التفتيش علي المستشفيات والعيادات التي تسلك هذا النهج الإجرامي مما يحد من طمع الأطباء، مما يعمل علي إيجاد نوع من الحوكمة وغلق كافة الثغرات المؤدية لتفاقم المشكلة.





‎وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قد أكدت أنه تم قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعه مبلغ مالى للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.





أمكن تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وبإستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.



