خوفا من الأمراض.. سكان شارع أحمد لطفي في المنصورة يستغيثون من انتشار القمامة

أرسل المواطن وائل علام، القاطن فى شارع أحمد لطفي السيد بمدينة الفردوس بجوار مكتبة صفاء الدين حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، استغاثة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ لحل مشاكل المواطنين متضررا فيها من انتشار أكوام القمامة.





ويقول القارئ فى رسالته، "نعانى من انتشار أكوام القمامة بالمنطقة التي تؤدى إلى الإضرار بالبيئة والصحة العامة حال تركها في الشوارع بدون جمع بشكل منظم، وما يزيد من تلك المشكلة هو عدم وجود أماكن محددة لوضع القمامة ، ولا يوجد أسلوب منظم لجمع تلك المخلفات ولا يوجد مكان موحد لإلقاء القمامة، لذلك نجد القمامة في كل مكان مما يترتب عليه تشويه المظهر العام للشارع وتلويث البيئة وكل ذلك بالإضافة إلي الأمراض التي تصيب المواطنين نتيجة تراكم المخلفات والحشرات عليها".

وأضاف: يمكن أن يتسبب تراكُم القمامة في انتشار العديد من الأمراض، وذلك لكونها بيئة خصبة لانتشار البعوض، وهذه الحشرة مسؤولة عن نقل العديد من أنواع الأمراض المُختلفة؛ كالملاريا وحمى الضنك أو فيروس النيل الغربي، وغيرها الكثير من أنواع الأمراض التي تقوم هذه الحشرات بنقلها" .





وناشد القارئ، عبر "صدى البلد"، المسئولين، بالتدخل لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.





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