ضربات أمنية ناجحة.. مصدر أمني: التصدى لأي شخص خارج عن القانون.. ولن نسمح بتهديد أمن المحافظة

أكد مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج أن توجيهات مدير أمن سوهاج اللواء دكتور حسن محمود، عدم السماح بأي خروج عن القانون، أو تعدي من قِبل أي مواطن يُهدد أمن مواطني محافظة سوهاج، مؤكدًا أن الشرطة المصرية قادرة على فرض الأمن وسيادة القانون وحماية الوطن والمواطنين من أي اعتداء يمس بأبناءنا وأهالينا الشرفاء.





وأشار إلى أن مدير أمن سوهاج لن يغفل لحظة واحدة عن أي عمل خارج عن إطار القانون يمس الأمن العام، ويُهدد شعور الأهالي بالإطمئنان والأمان في موطنهم، ولن يقبل أن يشعر أحد أطفال سوهاج بالخوف لحظة واحدة بسبب أحد الشباب غير الواعي أو الأشخاص غير المقدرين للمواقف المؤذية والخادشة لشعورهم، كمشهد إحتفالات الفوز بأحد الفائزين بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، الذين أخذوا يتجولون بأسلحتهم بين أهالي المركز التابع له المرشح، دون وعي منهم بما يُسببه ذلك من إثارة الذعر والغضب بين المواطنين.



