ضربات أمنية ناجحة.. مصدر أمني: التصدى لأي شخص خارج عن القانون.. ولن نسمح بتهديد أمن المحافظة

أكد مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج أن توجيهات مدير أمن سوهاج اللواء دكتور حسن محمود، عدم السماح بأي خروج عن القانون، أو تعدي من قِبل أي مواطن يُهدد أمن مواطني محافظة سوهاج، مؤكدًا أن الشرطة المصرية قادرة على فرض الأمن وسيادة القانون وحماية الوطن والمواطنين من أي اعتداء يمس بأبناءنا وأهالينا الشرفاء.
وأشار إلى أن مدير أمن سوهاج لن يغفل لحظة واحدة عن أي عمل خارج عن إطار القانون يمس الأمن العام، ويُهدد شعور الأهالي بالإطمئنان والأمان في موطنهم، ولن يقبل أن يشعر أحد أطفال سوهاج بالخوف لحظة واحدة بسبب أحد الشباب غير الواعي أو الأشخاص غير المقدرين للمواقف المؤذية والخادشة لشعورهم، كمشهد إحتفالات الفوز بأحد الفائزين بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، الذين أخذوا يتجولون بأسلحتهم بين أهالي المركز التابع له المرشح، دون وعي منهم بما يُسببه ذلك من إثارة الذعر والغضب بين المواطنين.
وأوضح أن اللواء دكتور حسن محمود، يُبذل قصارى جهده للتصدي للأعمال الإجرامية بمختلفها، وأنه لن يتمكن أي من الذين يريدون إثارة مخاوف أهالي سوهاج أو نشر الذعر بين صفوفهم، من نيل مُرادهم أبدًا، وأن رجاله وأبناءه من ضباط ورجال الشرطة البسلاء، ساهرين وجاهزين بأي لحظة لمواجهة أعداء السلم والسلام، موضحًا أن الخارج عن القانون هو عدو لذاته قبل أن يكون عدوًا لوطن بأكمله.
كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أمر بتشكيل فرق من قوات أمن المحافظة بشتى المراكز، للبحث والتقصي والقبض على جميع حائزي الأسلحة النارية غير المُرخصة، لنيل عقوبتهم القانونية التي يحكم بها القضاء العادل بعد ذلك.
واستهدفت الحملات التي دشنتها مديرية أمن سوهاج، الأقارب والمُهنئين للنواب الجُدد ورجالهم بالدعاية الانتخابية لهم، وكل من ظهر وجهه بأي صورة أو فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وبحوزته سلاحًا غير مُرخص ويُستخدم في غير ما يستوجب استخدامه فيه، كما وجه بإلقاء القبض على كل بادر بإطلاق الأعيرة النارية احتفالًا بفوز أحد مرشحي النواب ٢٠٢٠ بالمقعد الانتخابي.
وكان من ضمن المراكز التي توجهت فرق من رجال الشرطة لمُداهمة الخارجين عن القانون في مجال الأسلحة النارية بها هي: "دار السلام، العسيرات ،وجرجا ،ومركز وبندر سوهاج ،وطهطا، وجهينة، والمراغة".