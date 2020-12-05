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أخبار البلد

الرعاية الصحية: تنسيق كامل مع إدارة الأزمات بوزارة الصحة بشأن استقبال وتوزيع حالات الكورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:54 ص
حالات الكورونا
حالات الكورونا
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محمد غالي
تابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية الأخبار الصحفية غير الصحيحة التي تشير لنقل ٣٣ مصابا بفيروس كورونا من مستشفى مبرة بورسعيد لمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة بورسعيد. 

وتشير الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن هناك تنسيق كامل بين مستشفيات الهيئة في اطار خطة تحرك للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل التصاعد المستمر في اعداد الحالات المصابة، و يتم المناورة والتنسيق بين كافة مستشفيات الهيئة وفق سيناريوهات معدة مسبقا، ووفقا للسعة التشغيلية للمستشفيات، لضمان تسخير كافة الامكانيات للتعامل مع الحالات ووفقا لطبيعة الحالات وخطورتها ومجابهة أي تطورات قد تحدث جراء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم.

وتشير الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هناك تنسيق كامل مع الغرفة المركزية لإدارة الأزمة بوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق باستقبال وتوزيع  الحالات المصابة بفيروس كورونا سواء من داخل بورسعيد أو خارجها  وإنه في إطار اعمال التطوير القائمة في مستشفى حميات بورسعيد قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالدفع  بمستشفيتين هما المبرة والحياة بورفؤاد ليتم التعامل من خلالهما مع الحالات المشتبه أو المثبت اصابتها بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. 

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية انها تضع نصب أعينها حياة المرضى وصحتهم أولا وتعمل جاهدة بكافة أطقمها الطبية والإدارية لخدمتهم خاصة في ظل هذا الظرف الصحي الدقيق بمصر والعالم.

وتهيب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من صحة ما يتم تداوله سواء من المؤسسات الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي لآخبار مضللة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكده إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات بكل حزم.
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