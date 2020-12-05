مؤمن سليمان: لعبت على العمق الدفاعي في مواجهة الأهلي عام 2016‏..وأتمنى تحقيق لقب أفريقيا مع الزمالك

قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إنه تعمد التركيز على اللعب في العمق خلال مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر موسم 2015-2016.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الأهلي كان لديه مساحة شاسعة بين ثنائي الارتكاز وقلب الدفاع، وهذا ما استغلناه وسجلنا الأهداف الثلاثة بهذه الطريقة".
وأردف مؤمن" نفسي أعيش لحد ما أوصل نهائي أفريقيا تاني مع الزمالك وأحقق البطولة".
وأبدى سليمان حزنه على ضياع اللقب الأفريقي من الزمالك الجمعة الماضي.
توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.
فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.
وسوف يلتقى مساء اليوم السبت، الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر، بعد أن اقصى الأهلي الاتحاد السكندري من الدور قبل النهائي، وأقصى طلائع الجيش الزمالك، حامل اللقب, ليصل إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولي في تاريخه.