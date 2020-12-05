مؤمن سليمان: لعبت على العمق الدفاعي في مواجهة الأهلي عام 2016‏..وأتمنى تحقيق لقب أفريقيا مع الزمالك

قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إنه ‏تعمد التركيز على اللعب في العمق خلال مواجهة الأهلي بنهائي كأس ‏مصر موسم 2015-2016.‏





وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:" الأهلي كان لديه مساحة شاسعة بين ثنائي الارتكاز ‏وقلب الدفاع، وهذا ما استغلناه وسجلنا الأهداف الثلاثة بهذه الطريقة".‏





وأردف مؤمن" نفسي أعيش لحد ما أوصل نهائي أفريقيا تاني ‏مع الزمالك وأحقق البطولة".‏

وأبدى سليمان حزنه على ضياع اللقب الأفريقي من الزمالك الجمعة ‏الماضي.‏



