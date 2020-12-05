مؤمن سليمان: رشحت عبدالشافي للانضمام لصفوف أهلي ‏جدة ‏

قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه أول من رشح ‏محمد عبدالشافي ظهير ايسر القلعة البيضاء للانضمام لصفوف أهلي جدة السعودي.‏





وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك: "رشحت عبدالشافي لأهلي جدة حينما كنت أولى فريق ‏الرديف بالنادي، وشارت الأقدار أن يصاب ثنائي الجبهة اليسرى في ‏الفريق بعدها ليتم استدعائه التعاقد معه".‏





واصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي في صالة الجيمانزيوم.

يأتي ذلك على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله.

وخضع عبدالشافي لبعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بكسر في الترقوة.



