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عمرو الليثي يهدي أحمد الشهير بـ بائع الليمون شقة ورعاية تعليمية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
أحمد الشهير بـ بائع
أحمد الشهير بـ بائع الليمون
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حمزة شعيب
استضاف الإعلامي عمرو الليثي الشاب المكافح أحمد، المشهور بـ«بائع الليمون»، ببرنامج واحد من الناس على الحياة، وأهداه شقة ورعاية مادية وتعليمية واجتماعية كاملة له نظير كفاحه وعزة نفسه ورعايته لجدته وأولاد أخيه وهو في هذه السن الصغيرة.

وأضاف الليثي، في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء أمس الجمعة، أنه :«أبوه وأمه اللي معندهمش ريحة الدم، وعايشين على قيد الحياة ازاي، ومعندهمش رائحة الإنسانية، ولا يستحقون أن يكون لهما أبن من الأساس».

وطالب الإعلامي عمرو الليثي، بمحاكمة أبوي الطفل بائع الليمون، متابعا أنه ربنا أكرم الطفل بجدته وهى بمائة راجل ربته على مبادئ وقيم وعزة نفس جعلته يرفض الإحسان ويأكل لقمة عيشه بعرق جبينه.

وتابع مقدم برنامج واحد من الناس، أن :«الطفل بائع الليمون ضحى بحياته وراح اشتغل بائع ليمون لكي يستطيع الصرف على أسرته الصغيرة».

وفي ختام الحلقة، زف الإعلامي عمرو الليثي بشرة سارة للشاب، موضحا:" في ناس بتحبك وسيقومون بدعمك وشراء شقة باسم أحمد من خلال (فاعل خير) وأيضا رعاية تعليمية واجتماعية لجدته وأولاد أخوه".
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