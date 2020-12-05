سكان صقر قريش بالمعادي الجديدة يستغيثون من انتشار الورش المهنية داخل الكتلة السكنية

استغاث المواطن آسر خالد زيدان، المقيم فى منطقة صقر قريش التابعة بحى المعادى الجديدة محافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الورش داخل الكتلة السكنية.





وكتب فى رسالته "انتشار الورش العشوائية المخصصة لإصلاح وصيانة سيارات النقل الثقيل مما يعمل على زيادة العوادم والأدخنة التى تؤدى إلى تدهور صحة المواطنين، فضلا عن مخالفتها للقانون الذى يمنع تواجد الورش والأنشطة الصناعية داخل حيز الكتل السكنية"، لافتا إلى تقدمه بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة، أغيثونا من احتلال ورش سمكرة وورش دوكو وورش ميكانيكا للمنطقة، فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش.





وأضاف "حالات وفيات وأمراض مختلفة الناجمة عن تلوث الهواء وتغيير تركيبته، فضلا عن أعمال البلطجة بالمنطقة بسبب الكم المهول من الورش والأنشطة المثيرة للإزعاج والمسببة لأمراض كثيرة انتشرت بشكل يثير الإزعاج فى المنطقة التى لجأ إليها معظم السكان نظرا لهدوئها ورقيها".





وناشد المسئولين نقل كل الورش لأماكن خارج الكتلة السكنية رأفة بالأهالى.





للتواصل مع القارئ من خلال رقم





01011980242





اِقرأ أيضًا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.



