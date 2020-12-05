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أخبار العالم

موريتانيا: 176 إصابة بفيروس كورونا بإجمالي 9 آلاف و181 حالة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 آلاف و181 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 182 حالة، كما تعافى 27 مصابا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف و12 شخصا.
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